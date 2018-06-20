Тренер сборной Саудовской Аравии отметил прогресс команды после матча с россиянами на ЧМ

По словам Хуана Антонио Пицци, поражение от россиян со счетом 0:5 стало "сильным ударом" для его команды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии в матче с уругвайцами на чемпионате мира сыграла гораздо лучше, чем в стартовой игре турнира с россиянами. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци.

Тренер сборной Уругвая рассчитывает, что его команда сыграет лучше в матче ЧМ с россиянами

Сборная Уругвая в среду с минимальным счетом обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы А, которую посетили 42 678 человек, прошла в Ростове-на-Дону. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес. В матче открытия турнира 14 июня сборная Саудовской Аравии проиграла россиянам - 0:5.

"Мы можем чувствовать гордость от того, какие силы мы приложили и как сыграли матч, - сказал Пицци. - В первом матче [против сборной России] мы не смогли выступить на таком высоком уровне, были факторы, которые на это повлияли. Мы провели анализ, не думаю, что может идти речь об отдельном факторе. И разница между двумя матчами большая".

По его словам, поражение от россиян со счетом 0:5 стало "сильным ударом" для его команды. "Мы старались играть, хотели добиться, по крайней мере, ничьей в матче с уругвайцами", - добавил он.