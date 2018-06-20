Матч проходил на стадионе "Лужники", португальцы одержали победу со счетом 1:0

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футбольный матч между сборными Португалии и Марокко чемпионата мира прошел без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча", - сообщили в столичном главке.

Там отметили, что нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.

Матч между сборными Португалии и Марокко проходил на стадионе "Лужники". Португальцы выиграли у марокканцев со счетом 1:0.