Калининградские поклонники "Ювентуса" встречали сборную Швейцарии, прибывшую на матч ЧМ

При этом, прибытие национальной сборной не собрало большого числа швейцарских болельщиков у гостиницы

Как рассказали корр. ТАСС на месте событий болельщики, они хотели увидеть своего кумира - защитника сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера, который играл в "Ювентусе" и попробовать взять у него автограф.

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Калининградские поклонники итальянского футбольного клуба "Ювентус" пришли к гостинице встречать сборную Швейцарии, которая прибыла в город на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России с командой Сербии.

"Мы - поклонники "Ювентуса", хотели увидеть Лихтштайнера. Пусть он и покинул "Ювентус", но он отыграл в клубе 7 лет, звезда мирового уровня. Даже плакат подготовили, надеялись автограф взять", - сказал болельщик из Калининграда Дмитрий, показав эскиз с портретом футболиста плаката на телефоне. Дмитрий с сожалением констатировал, что команда прибыла в гостиницу раньше запланированного времени, и они не смогли увидеть футболистов, а также вовремя принести плакат.

При этом, как отмечает корр. ТАСС, прибытие национальной сборной не собрало большого числа швейцарских болельщиков у гостиницы. Как предположили встречающие, большая часть швейцарцев приедет непосредственно к матчу. По информации властей региона, граждане этой страны купили около 2,5 тыс. билетов на матч с сербской сборной.

Сборная Швейцарии по футболу в среду вечером прибыла в Калининград, где 22 июня встретится с командой Сербии. Игра станет второй на стадионе "Калининград" в рамках турнира, первый матч прошел 16 июня между командами Хорватии и Нигерии, он завершился со счетом 2:0 в пользу хорватской команды.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Калининград принимает четыре игры группового этапа турнира, помимо названных матчей, в городе пройдут встречи между командами Испании и Марокко (25 июня), а также Англии и Бельгии (28 июня).