КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Казань перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Испании, который пройдет в среду на "Казань-Арене", наполнилась звуками барабанов, труб и волынок. Это футбольные фанаты стекались к стадиону, по дороге катаясь на беспилотном электробусе "Камаз" и рисуя на лицах национальные флаги.
Сильный дождь, прошедший утром, не задержался в Казани. Перед матчем установилась теплая, солнечная погода - комфортные 20 градусов.
Предматчевая тренировка иранских болельщиков #Worldcup2018Russia #kazan pic.twitter.com/n9C9lR6Y6B— Artem Kuznetsov (@KuzzzArt) June 20, 2018
Встреча команд группы В Ирана и Испании начнется в 21:00 мск. После первого тура иранцы, победившие сборную Марокко, имеют в активе три очка. Сборная Испании в первом матче сыграла вничью с командой Португалии (3:3).
Большими колоннами футбольные болельщики двигались на стадион. Большинство из них иранцы, на их фоне небольшие группки испанцев казались незаметными. Позитивный настрой и дружелюбие царили среди фанатов.
Они обнимались, делали селфи, скандировали кричалки, пели и оглушительно играли на музыкальных инструментах. Казалось, что весь город наполнился гулом труб и рокотом барабанов. Многочисленные аниматоры рисовали национальные флаги на лицах болельщиков. В Казани эта услуга стоит 400 рублей за полностью разукрашенное лицо.
По дороге многие болельщики тестировали ноу-хау "Камаза" - его беспилотный автомобиль. С утра по закрытой площадке на российском беспилотнике прокатились около 500 болельщиков из разных стран.
Испанцев очень мало, но жители Пиренейского полуострова уверены в своей сборной. "Счет будет 3:1 в нашу пользу", - сказал ТАСС Карлос. Его друзья считают, что испанцы способны забить в ворота сборной Ирана и четыре гола.
"Мы будем играть с "русским счетом", не меньше трех мячей в их ворота", - уверила Анна из Картахены. "Будет интересно сыграть с вашей командой после выхода из группы", - добавил ее спутник Хосе.
На более скромную победу рассчитывают иранцы. Студент Махьяр Дус ждет выигрыша своей сборной с минимальным счетом. "Я ожидаю победы Ирана в матче с Испанией, - сказал другой студент Алиреза Шариатмадари. - На прошлом чемпионате мира Иран провел очень драматичную игру с Аргентиной, исход которой d пользу аргентинцев решился на последней минуте".
Многие иранские болельщики специально приехали в Россию, чтобы увидеть футбол. По словам иранцев, в их стране женщинам запрещено посещать стадион. "Я очень рада, что здесь можно пойти на стадион со своим парнем, - сказала Маха из города Бендер-Аббас. - Мы ждем, что у нас через год все-таки разрешат ходить девушкам на стадионы".
"Мне нравится дух свободы в России, - рассказал Шахин Замани. - У нас девушкам нельзя ходить на стадион. Многие мои соотечественницы поехали в Россию именно для того, чтобы посмотреть футбол". Его слова подтвердила Газаль, которая впервые увидит футбольный матч со стадиона именно в Казани.
Также фанаты восхищены Россией и Казанью. Хосе из Картахены отметил, что слышал много негатива о России и ехал с опаской, реальность перечеркнула слухи. "Здесь великолепно, Казань - красивый город с хорошими людьми и прекрасными девушками", - заверил испанец. Спокойным и зеленым городом увидела столицу Татарстана его подруга Анна.
Лучшим городом России назвал Казань Дус. 31-летний менеджер из Тегерана Мехрадад Пайвар в городе впервые, он отметил современность и чистоту Казани. "Мне очень понравилось, что здесь гармонично проживают представители разных народов и религий, очень большое впечатление произвел тот факт, что мечеть здесь соседствует с церковью. Никаких проблем с едой не заметил, много халяльных ресторанов и кафе, каких-то других проблем не заметил", - сказал он.
Студент Шариатмадари уже семь лет живет здесь. Из минусов отмечает отсутствие иранского ресторана и прямых денежных переводов из Ирана в Россию - приходится привозить с собой большое количество валюты.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), также на "Казань-Арене" пройдут встречи Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).