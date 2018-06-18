Специально для гостей около сувенирных магазинов выступал музыкальный коллектив, состоящий в основном из детей, которые под аккомпанемент русских национальных инструментов играли на деревянных ложках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Сильный ветер и непродолжительный дождь не помешали болельщикам из Аргентины и Хорватии совершать ознакомительный променад по улицам и набережной Нижнего Новгорода. В четверг сборные этих стран сыграют в матче группы D чемпионата мира по футболу. Фото с козой и чаевые на хохлому До вечера погода не предвещала никаких сюрпризов. Основную массу фанатов в бело-голубых и бело-красных одеждах в полдень можно было встретить прогуливающимися по брусчатке или трапезничающими в кафе на улице Большая Покровская. Некоторые скромно осматривали здания и фотографировались на фоне бронзовых скульптур. Особое внимание любителей селфи привлекали "Веселая коза" напротив театра драмы и фигура городового на площади Минина и Пожарского. Другие болельщики не стеснялись маршировать в колонне, размахивать флагами и декламировать футбольные речевки.

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Специально для гостей около одного из сувенирных магазинов выступал музыкальный коллектив, состоящий в основном из детей, которые под аккомпанемент русских национальных инструментов играли на деревянных ложках. Мальчик с подносом, расписанным под хохлому, собирал чаевые. Иностранные гости не скупились, освобождая карманы от мелочи и купюр более тяжелого номинала. "Никогда не видел, чтобы ложки использовали по такому назначению, но нам нравится. Вы изобретательный народ, - прокомментировал ТАСС мини-концерт гость из Хорватии по имени Марко Ковачевич. - Пока мне все в городе нравится, утром я уже прошелся по набережной, красивые виды. Экскурсовод много рассказывала об истории Нижнего Новгорода, вот вы сами знали, что эта улица появилась в средние века и ее направление шло на Москву?" Гость рассказал, что в четверг планирует заблаговременно выйти в сторону стадиона, чтобы изучить архитектуру строений, о которых ему поведали на обзорной экскурсии. Он хочет погулять по Ильинской в сердце города, дойти до Совнаркомовской, где расположена Нижегородская ярмарка, и только после этого устремиться на трибуны. Болельщик из Аргентины по имени Франко не разделяет пристрастий своего "соперника" к любованию зданиями и предпочитает знакомиться с русской кухней. "Уже отведал суп щи - любопытное название - и пельмени, вкусно, пальчики оближешь!" - рассказал он. Пиво из самовара и сухой борщ Специально для туристов, которые любят побаловать желудок вкусными кушаньями, некоторые местные рестораны разработали эксклюзивное меню. В заведении "Рыжий Эрик", например, можно оценить такие гастрономические изыски как сухой борщ или пенный самовар. "Задолго до начала чемпионата мы задумались, чем можно удивить иностранных гостей? И придумали необычное блюдо с русским колоритом - это сухой борщ. Он состоит из всех тех же ингредиентов, которые обычно хозяйка кладет в суп, только в сухом виде", - пояснил ТАСС совладелец заведения Денис Алексеев.

За сутки расходится больше 50 порций этого супа, особенно он популярен был у шведов, а сейчас - у хорватов. Еще одна идея рестораторов нашла применение - к закускам они подают пивной самовар - вместо чая из крана самовара льется холодное пиво. В целом в заведении, расположенном на старинной улице Рождественской, теперь "яблоку негде упасть от посетителей", отмечают его сотрудники. Во многих кафе, барах и ресторанах в городе для удобства иностранцев меню переведено на английский язык, а персонал перед чемпионатом прошел языковые курсы. Прием пищи возможен как внутри помещений, так и на открытом воздухе, на уличных верандах. "Очень приятно здесь находиться, особенно вечером, - сказал болельщик из Аргентины Матиас. - Еда всегда вкусная, официанты приветливые". Его четверо друзей, с которыми мужчина сидит в кафе в ожидании заказа, присоединяются к этому мнению. "Россия - хорошо", - улыбаются они. Это еще не ураган Ближе к вечеру погода начала портиться, как и предсказывали синоптики. Порывы ветра усилились до 17 м/с, стал прохладно. Однако даже при виде приближающихся черных туч, предвещавших грозу, практически никто не поторопился покинуть улицы. Наоборот, многие болельщики продолжали прибывать на площадку фан-феста для просмотра футбольных трансляций на больших экранах. Они не ошиблись, дождь продолжался не больше пяти минут, а после этого вновь выглянуло солнце. "Ураган? Вы шутите? Завтра на стадионе мы устроим настоящий ураган!" - пообещал аргентинский болельщик, представившись Аланом.