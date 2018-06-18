историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
20 июня, 21:06
Сильный ветер не помешал променаду фанатов из Аргентины и Хорватии в Нижнем Новгороде
Болельщик сборной Аргентины
© Денис Тырин/ТАСС
Ближайшие матчи
21 июня, 15:00
Групповой этап
ДанияАвстралия
21 июня, 18:00
Групповой этап
ФранцияПеру
21 июня, 21:00
Групповой этап
АргентинаХорватия
расписание всех игр
Специально для гостей около сувенирных магазинов выступал музыкальный коллектив, состоящий в основном из детей, которые под аккомпанемент русских национальных инструментов играли на деревянных ложках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Сильный ветер и непродолжительный дождь не помешали болельщикам из Аргентины и Хорватии совершать ознакомительный променад по улицам и набережной Нижнего Новгорода. В четверг сборные этих стран сыграют в матче группы D чемпионата мира по футболу.

Фото с козой и чаевые на хохлому

До вечера погода не предвещала никаких сюрпризов. Основную массу фанатов в бело-голубых и бело-красных одеждах в полдень можно было встретить прогуливающимися по брусчатке или трапезничающими в кафе на улице Большая Покровская.

Некоторые скромно осматривали здания и фотографировались на фоне бронзовых скульптур. Особое внимание любителей селфи привлекали "Веселая коза" напротив театра драмы и фигура городового на площади Минина и Пожарского. Другие болельщики не стеснялись маршировать в колонне, размахивать флагами и декламировать футбольные речевки.

Смотрите также
Тренер: сборная Аргентины покажет интенсивный футбол с первых минут матча с хорватами

Специально для гостей около одного из сувенирных магазинов выступал музыкальный коллектив, состоящий в основном из детей, которые под аккомпанемент русских национальных инструментов играли на деревянных ложках. Мальчик с подносом, расписанным под хохлому, собирал чаевые. Иностранные гости не скупились, освобождая карманы от мелочи и купюр более тяжелого номинала.

"Никогда не видел, чтобы ложки использовали по такому назначению, но нам нравится. Вы изобретательный народ, - прокомментировал ТАСС мини-концерт гость из Хорватии по имени Марко Ковачевич. - Пока мне все в городе нравится, утром я уже прошелся по набережной, красивые виды. Экскурсовод много рассказывала об истории Нижнего Новгорода, вот вы сами знали, что эта улица появилась в средние века и ее направление шло на Москву?"

Гость рассказал, что в четверг планирует заблаговременно выйти в сторону стадиона, чтобы изучить архитектуру строений, о которых ему поведали на обзорной экскурсии. Он хочет погулять по Ильинской в сердце города, дойти до Совнаркомовской, где расположена Нижегородская ярмарка, и только после этого устремиться на трибуны.

Болельщик из Аргентины по имени Франко не разделяет пристрастий своего "соперника" к любованию зданиями и предпочитает знакомиться с русской кухней. "Уже отведал суп щи - любопытное название - и пельмени, вкусно, пальчики оближешь!" - рассказал он.

Пиво из самовара и сухой борщ

Специально для туристов, которые любят побаловать желудок вкусными кушаньями, некоторые местные рестораны разработали эксклюзивное меню. В заведении "Рыжий Эрик", например, можно оценить такие гастрономические изыски как сухой борщ или пенный самовар.

"Задолго до начала чемпионата мы задумались, чем можно удивить иностранных гостей? И придумали необычное блюдо с русским колоритом - это сухой борщ. Он состоит из всех тех же ингредиентов, которые обычно хозяйка кладет в суп, только в сухом виде", - пояснил ТАСС совладелец заведения Денис Алексеев.

Смотрите также
Меркадо: критика в адрес сборной Аргентины на ЧМ-2018 абсолютно заслуженная

За сутки расходится больше 50 порций этого супа, особенно он популярен был у шведов, а сейчас - у хорватов. Еще одна идея рестораторов нашла применение - к закускам они подают пивной самовар - вместо чая из крана самовара льется холодное пиво. В целом в заведении, расположенном на старинной улице Рождественской, теперь "яблоку негде упасть от посетителей", отмечают его сотрудники.

Во многих кафе, барах и ресторанах в городе для удобства иностранцев меню переведено на английский язык, а персонал перед чемпионатом прошел языковые курсы. Прием пищи возможен как внутри помещений, так и на открытом воздухе, на уличных верандах.

"Очень приятно здесь находиться, особенно вечером, - сказал болельщик из Аргентины Матиас. - Еда всегда вкусная, официанты приветливые". Его четверо друзей, с которыми мужчина сидит в кафе в ожидании заказа, присоединяются к этому мнению. "Россия - хорошо", - улыбаются они.

Это еще не ураган

Ближе к вечеру погода начала портиться, как и предсказывали синоптики. Порывы ветра усилились до 17 м/с, стал прохладно. Однако даже при виде приближающихся черных туч, предвещавших грозу, практически никто не поторопился покинуть улицы. Наоборот, многие болельщики продолжали прибывать на площадку фан-феста для просмотра футбольных трансляций на больших экранах.

Они не ошиблись, дождь продолжался не больше пяти минут, а после этого вновь выглянуло солнце. "Ураган? Вы шутите? Завтра на стадионе мы устроим настоящий ураган!" - пообещал аргентинский болельщик, представившись Аланом.

Смотрите также
Павон: матч против хорватов станет решающим для сборной Аргентины на ЧМ-2018

Фанаты сборной Хорватии тоже не намерены отставать в поддержке своей команды и настраивают голосовые связки загодя, упражняясь в исполнении кричалок. Музыка, шум дуделок вперемешку с иностранной речью не стихают в Нижнем Новгороде ни на миг в ожидании второго матча в городе. В атмосфере чемпионата находятся и жители города, в том числе школьники, в среду в Сормовском районе учащиеся соревновались в громкости исполнения футбольных слоганов. Интерактивную программу "Футбол без границ" подготовили сотрудники детской библиотеки имени 1 Мая, мероприятие прошло в сквере на бульваре Юбилейном.

"Очень много школьников проводят каникулы в городе, поэтому мы решили устроить для них такой праздник. Тем более что есть повод - чемпионат мира по футболу", - сказала ТАСС сотрудник библиотеки Галина Михайлова. Дети отвечали на вопросы викторины по футбольной тематике, а затем разбились на команды и сыграли в футбол. Импровизированными воротами для них стали пластиковые стулья, за свои спортивные успехи и знания в области футбола дети получили от сотрудников библиотеки конфеты.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах. 18 июня в Нижнем Новгороде состоялся матч группового этапа между командами Швеции и Южной Кореи (1:0). Городу предстоит провести еще три игры: Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Матч между сборными Ирана и Испании установил рекорд посещаемости "Казань-Арены"
20 июня, 22:50
Форвард уругвайцев Кавани надеется, что во время матча ЧМ с россиянами не будет такой жары
20 июня, 22:26
Происшествий на матче Португалия - Марокко ЧМ-2018 в Москве не зафиксировано
20 июня, 21:50
Шавло: сборная Португалии является оптимальным соперником для россиян в плей-офф ЧМ-2018
20 июня, 21:39
Главный тренер сборной Англии Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки
20 июня, 21:34
Тренер сборной Саудовской Аравии отметил прогресс команды после матча с россиянами на ЧМ
20 июня, 21:23
Собянин: инфраструктура Москвы успешно справляется с наплывом туристов во время ЧМ-2018
20 июня, 21:14
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White