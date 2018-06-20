Марокканцы первыми лишились шансов на выход из группы

Во втором туре группового этапа португальцы с минимальным счетом обыграли команду Марокко

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии благодаря голу Криштиану Роналду победила марокканцев и вышла на первое место в группе В чемпионата мира по футболу. Команда Фернанду Сантуша продолжает завоевывать очки усилиями капитана команды: на счету Роналду все четыре мяча португальцев на турнире. Роналду забил мяч уже на четвертой минуте матча, прошедшего на московском стадионе "Лужники". Таким образом, он стал лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории, обойдя венгра Ференца Пушкаша (84 мяча). На счету португальца 85 голов в 152 встречах. Роналду стал лидером бомбардирской гонки на турнире в России и второй раз подряд был признан лучшим игроком матча.

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На чемпионате мира в России Роналду записал на свой счет больше голов (4), чем за три пошедших мировых первенства вместе взятых, на каждом из которых он забил по мячу. Сантуш связал удачную игру 33-летнего нападающего на мировом первенстве в России с опытом. "Роналду, как портвейн, он с возрастом становится еще лучше, совершенствуется, - отметил Сантуш. - Он постоянно развивается, в отличие от других игроков, он знает себя и чего может добиться, сегодня он не будет делать то, что делал четыре-пять лет назад, а через три года снова будет играть по-другому". По словам полузащитника сборной Португалии Адриена Силвы, Роналду является примером для всей команды. "Мы видим Роналду и на поле, и за его пределами, он настоящий профессионал, - подчеркнул Силва. - Для меня Роналду - лучший игрок мира". Впрочем, сам Роналду после игры с марокканцами не заострял внимание на себе. "Самое важное - выиграть и заработать три очка, - сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча". - Теперь главное - продолжить работу, постараться лучше выступить на групповом этапе, а дальше - посмотрим. Сейчас нужно думать о следующих матчах, мы выиграли, и необходимо выходить с первой позиции в плей- офф". Марокканцы первыми лишились шансов на выход из группы Сборная Марокко, пропустившая четыре чемпионата мира, уверенно квалифицировалась на турнир в России. Однако в первом матче финальной части удача отвернулась от африканцев. Удерживая ничью до конца встречи, на последних секундах пятой добавленной минуты команда Марокко подарила победу иранцам, забив в свои ворота.

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В матче с португальцами африканская команда, напротив, пропустила уже на четвертой минуте. При этом марокканцы весь матч старались отыграться и усердно атаковали, но их попытки так и не завершились успехом. Капитан африканской команды Мехди Бенатия, несмотря на два поражения, удовлетворен игрой команды на турнире. "Мы проделали большую работу, я горд, несмотря на эти результаты, у нас была возможность показать себя. В сборной есть молодые игроки, которые смогут представлять нашу команду на предстоящих двух-трех чемпионатах мира. Хотел бы поблагодарить партнеров по команде за игру на этом турнире", - сказал игрок "Ювентуса". Тренер марокканцев Эрве Ренар был действительно огорчен результатом команды, он подчеркнул, что очень горд за своих ребят. "Есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. Я уверен, что весь марокканский народ гордится своей сборной. Где-то 2,5 года назад мы пустились в новое приключение, мы были 80-ми, сейчас мы 41-е [в рейтинге ФИФА], мы впервые вышли на чемпионат мира [с 1998 года] и продемонстрировали, что умеем играть в футбол", - сказал он. Португальцы могут стать соперниками сборной России в плей-офф Сборная России после матча Уругвай - Саудовская Аравия (1:0) досрочно обеспечила себе выступление в 1/8 финала чемпионата мира. Окончательная расстановка команд в группе А станет известна после очного матча команд России и Уругвая, который состоится 25 июня в Самаре (17:00 мск). В группе В три сборные по-прежнему претендуют на выход в плей- офф. Позднее в среду второй матч проведут команды Ирана и Испании.

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