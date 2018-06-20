Собянин: инфраструктура Москвы успешно справляется с наплывом туристов во время ЧМ-2018

По словам мэра Москвы, фан-зону ежедневно посещают до 80 тыс. человек

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичная инфраструктура успешно справляется с потоком туристов, прибывших в Москву на чемпионат мира по футболу. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Улицы, фан-зоны едва вмещают желающих погулять по ним. В фан-зоне собирается не 25 тыс., как мы изначально предполагали, за день проходят около 80 тыс. человек. <...> Метро и МЦК принимают весь объем болельщиков, из "Лужников" одновременно выходят 70 - 80 тыс. человек. Вся инфраструктура города справляется с потоком туристов, хотя это непросто", - сказал Собянин.

Матчи ЧМ-2018 проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.