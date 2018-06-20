Выиграть или умереть 

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
20 июня, 20:52
Тренер сборной Уругвая рассчитывает, что его команда сыграет лучше в матче ЧМ с россиянами
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес
© Донат Сорокин/ТАСС
Ближайшие матчи
21 июня, 15:00
Групповой этап
ДанияАвстралия
21 июня, 18:00
Групповой этап
ФранцияПеру
21 июня, 21:00
Групповой этап
АргентинаХорватия
расписание всех игр
По его словам, его беспокоит, что долгое время в первом тайме матча со сборной Саудовской Аравии игроки уругвайской команды не могли "создать проблемы" сопернику и забить

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассчитывает, что в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой России его подопечные сыграют лучше, чем в двух предыдущих турах. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча со сборной Саудовской Аравии.

Сборная Уругвая в среду обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Сборные России и Уругвая, набравшие по шесть очков в группе, стали первыми командами, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России, встреча пройдет 25 июня в Самаре. Соперники определят победителя группы.

"Сейчас у нас есть возможность сыграть с командой, у которой будут болельщики. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы улучшить свои показатели", - сказал Табарес.

По словам тренера, сборная Уругвая будет играть в этом матче на победу. "Мы играем на высоком уровне, мы в хорошей форме, и сейчас нужно просто работать и хорошо выступить в следующем матче, бороться за первое место в группе", - сказал Табарес.

Смотрите также
Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Уругвая в среду обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Сборные России и Уругвая, набравшие по шесть очков в группе, стали первыми командами, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России, встреча пройдет 25 июня в Самаре. Соперники определят победителя группы. 

"Сейчас у нас есть возможность сыграть с командой, у которой будут болельщики. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы улучшить свои показатели", - сказал Табарес.

По словам тренера, сборная Уругвая будет играть в этом матче на победу. "Мы играем на высоком уровне, мы в хорошей форме, и сейчас нужно просто работать и хорошо выступить в следующем матче, бороться за первое место в группе", - сказал Табарес. 

По его словам, его беспокоит, что долгое время в первом тайме матча со сборной Саудовской Аравии игроки уругвайской команды не могли "создать проблемы" сопернику и забить. "Если сравнить с тем, как играли до этого, действовали слишком легко, расслабленно", - отметил он.

В первом туре уругвайцы обыграли сборную Египта со счетом 1:0. Россияне в первых двух турах одержали победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Выиграть или умереть 

"Мы будем играть с Россией. И этот матч нужно выиграть или умереть, мы бы хотели воспользоваться этой возможностью и постараться показать хороший результат на поле и выиграть, провести хороший турнир", - добавил тренер.

Он не стал отвечать на вопрос, с каким бы соперником уругвайская команда хотела бы сыграть в плей-офф. "Любой соперник, с которым мы столкнемся здесь, будет сложным, не бывает для нас слабых соперников. На этом чемпионате мира будет еще достаточно сюрпризов, больше, чем мы думали, и сложно предсказать, что будет в футболе", - заявил Табарес.

По его словам, его беспокоит, что долгое время в первом тайме матча со сборной Саудовской Аравии игроки уругвайской команды не могли "создать проблемы" сопернику и забить. "Если сравнить с тем, как играли до этого, действовали слишком легко, расслабленно", - отметил он.
В первом туре уругвайцы обыграли сборную Египта со счетом 1:0. Россияне в первых двух турах одержали победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Матч между сборными Ирана и Испании установил рекорд посещаемости "Казань-Арены"
20 июня, 22:50
Форвард уругвайцев Кавани надеется, что во время матча ЧМ с россиянами не будет такой жары
20 июня, 22:26
Происшествий на матче Португалия - Марокко ЧМ-2018 в Москве не зафиксировано
20 июня, 21:50
Шавло: сборная Португалии является оптимальным соперником для россиян в плей-офф ЧМ-2018
20 июня, 21:39
Главный тренер сборной Англии Саутгейт вывихнул плечо во время пробежки
20 июня, 21:34
Тренер сборной Саудовской Аравии отметил прогресс команды после матча с россиянами на ЧМ
20 июня, 21:23
Собянин: инфраструктура Москвы успешно справляется с наплывом туристов во время ЧМ-2018
20 июня, 21:14
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White