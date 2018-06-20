Выиграть или умереть 

По его словам, его беспокоит, что долгое время в первом тайме матча со сборной Саудовской Аравии игроки уругвайской команды не могли "создать проблемы" сопернику и забить

По словам тренера, сборная Уругвая будет играть в этом матче на победу. "Мы играем на высоком уровне, мы в хорошей форме, и сейчас нужно просто работать и хорошо выступить в следующем матче, бороться за первое место в группе", - сказал Табарес.

"Сейчас у нас есть возможность сыграть с командой, у которой будут болельщики. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы улучшить свои показатели", - сказал Табарес.

Сборная Уругвая в среду обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Сборные России и Уругвая, набравшие по шесть очков в группе, стали первыми командами, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России, встреча пройдет 25 июня в Самаре. Соперники определят победителя группы.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассчитывает, что в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой России его подопечные сыграют лучше, чем в двух предыдущих турах. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча со сборной Саудовской Аравии.

Сборная Уругвая в среду обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Сборные России и Уругвая, набравшие по шесть очков в группе, стали первыми командами, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России, встреча пройдет 25 июня в Самаре. Соперники определят победителя группы.

"Сейчас у нас есть возможность сыграть с командой, у которой будут болельщики. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы улучшить свои показатели", - сказал Табарес.

По словам тренера, сборная Уругвая будет играть в этом матче на победу. "Мы играем на высоком уровне, мы в хорошей форме, и сейчас нужно просто работать и хорошо выступить в следующем матче, бороться за первое место в группе", - сказал Табарес.

По его словам, его беспокоит, что долгое время в первом тайме матча со сборной Саудовской Аравии игроки уругвайской команды не могли "создать проблемы" сопернику и забить. "Если сравнить с тем, как играли до этого, действовали слишком легко, расслабленно", - отметил он.

В первом туре уругвайцы обыграли сборную Египта со счетом 1:0. Россияне в первых двух турах одержали победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Выиграть или умереть

"Мы будем играть с Россией. И этот матч нужно выиграть или умереть, мы бы хотели воспользоваться этой возможностью и постараться показать хороший результат на поле и выиграть, провести хороший турнир", - добавил тренер.

Он не стал отвечать на вопрос, с каким бы соперником уругвайская команда хотела бы сыграть в плей-офф. "Любой соперник, с которым мы столкнемся здесь, будет сложным, не бывает для нас слабых соперников. На этом чемпионате мира будет еще достаточно сюрпризов, больше, чем мы думали, и сложно предсказать, что будет в футболе", - заявил Табарес.

По его словам, его беспокоит, что долгое время в первом тайме матча со сборной Саудовской Аравии игроки уругвайской команды не могли "создать проблемы" сопернику и забить. "Если сравнить с тем, как играли до этого, действовали слишком легко, расслабленно", - отметил он.

В первом туре уругвайцы обыграли сборную Египта со счетом 1:0. Россияне в первых двух турах одержали победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).