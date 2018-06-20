Неймар принял участие в тренировке сборной Бразилии перед матчем ЧМ с командой Коста-Рики

Во вторник 26-летний футболист покинул тренировку команды спустя пять минут после начала занятия

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии Неймар тренируется в общей группе перед игрой с командой Коста-Рики в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба бразильской национальной сборной.

"Неймар тренируется вместе со всеми на тренировке сборной Бразилии", - говорится в сообщении.

Во вторник 26-летний футболист покинул тренировку команды спустя пять минут после начала занятия. Форвард почувствовал боль в правой ноге.

В воскресенье бразильцы в стартовом матче чемпионата мира сыграли вничью с командой Швейцарии - 1:1. Следующий матч на групповой стадии чемпионата мира бразильцы проведут против команды Коста-Рики 22 июня в Санкт-Петербурге.