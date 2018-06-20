Суарес: результат матча ЧМ со сборной Саудовской Аравии удивил

Сборная Уругвая в среду обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Матч со сборной Саудовской Аравии выдался сложным для команды Уругвая на чемпионате мира по футболу, результат удивил, однако команда может гордиться тем, что третий раз подряд выходит в плей-офф. Об этом сказал на послематчевой пресс- конференции нападающий Луис Суарес, признанный лучшим игроком встречи.

Сборная Уругвая в среду обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы А, которую посетили 42 тысячи 678 человек, прошла в Ростове-на-Дону. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Луис Суарес.

"Сегодня матч был очень сложный. Немного результат удивил, но это чемпионат мира. Мы выходим на поле и стараемся забить гол", - сказал Суарес.

По его словам, у команды "нет чувства полного удовлетворения". "Есть что улучшать, не совсем сыграли так, как хотелось быть, но нам важно добиться результата. Мы можем гордиться, что мы три чемпионата мира подряд выходим в следующий этап, и мы можем наслаждаться этим прекрасным моментом", - добавил игрок.

Сборные России и Уругвая, набравшие по шесть очков в группе, стали первыми командами чемпионата мира, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. Египтяне и саудовцы, не набравшие очков в двух матчах, не смогут подняться выше третьего места. В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России 25 июня в Самаре. В тот же день саудовцы в Волгограде встретятся с египтянами.