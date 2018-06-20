Главный тренер испанцев Фернандо Йерро сделал два изменения в составе по сравнению с матчем против португальцев

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль включен в стартовый состав сборной Испании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ирана. Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.

Карвахаль получил травму 26 мая в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1). Защитник выйдет на поле впервые с того финала. В стартовом составе на позиции правого защитника в первом матче на турнире против сборной Португалии (3:3) играл Начо.

Полностью состав сборной Испании на игру выглядит следующим образом: Давид Де Хеа - Даниэль Карвахаль, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба - Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Давид Сильва, Иско, Лукас Васкес - Диего Коста.

Главный тренер испанцев Фернандо Йерро сделал два изменения в составе по сравнению с матчем против португальцев. Помимо Карвахаля, с первых минут игру начнет Васкес. В первом матче в стартовом составе вышел полузащитник Коке.

Также пресс-служба Международной федерации футбола опубликовала состав сборной Ирана на матч: Алиреза Бейраванд - Эсан Хаджи Сафи, Мортеза Пурлиганджи, Маджид Хоссейни, Рамин Разаэян - Саид Эззатоллахи, Омид Эбраими, Махид Амири - Карим Ансарифард, Мехди Тареми, Сердар Азмун.

Матч группы В между сборными Испании и Ирана пройдет в Казани. Встреча начнется в 21:00 мск.