Болельщики посещают экспозиции, связанные с футболом, сочинский музей автотранспорта, казино и отправляются на экскурсии по живописным маршрутам

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики, прибывшие на матчи чемпионата мира по футболу в Сочи, в перерывах между играми с интересом изучают исторические спортивные снимки, фотографируются на фоне спортивных автомобилей и водопадов, а также поднимаются на канатной дороге и играют в рулетку. Об этом ТАСС рассказали представители музеев и курортов, расположенных в Сочи.

Работники музеев Сочи отмечают, что иностранцы во время чемпионата стараются искать какие-либо экспозиции, связанные с футболом. Как рассказали ТАСС в Музее спортивной славы города Сочи, болельщикам из-за рубежа интересна спортивная атрибутика и исторические фотографии.

"Когда в прошлом году в Сочи был Кубок конфедераций, команда Германии подарила нашему музею футболку, на которой расписались все члены сборной и в том числе их тренер Йоахим Лёв. Иностранных туристов очень интересуют подобные экспонаты. Кроме того, в нашем музее есть фотография, как легендарный советский футболист Слава Метревели обмениваются футболками с не менее легендарным Пеле. Китайцы, испанцы, мексиканцы и португальцы - все бывают в нашем музее", - рассказала научный сотрудник музея Светлана Кудашкина.

Помимо экспонатов на футбольную тему, особенный интерес вызывают у иностранных туристов автомобили, которые находятся в сочинском музее автоспорта. Там, например, находится знаменитый Delorian автомобиль из фильма "Назад в будущее", с помощью которого главные герои перемещались во времени, а также модель Jaguar, которая 10 лет держала рекорд скорости среди серийных автомобилей.

"Эти машины привлекают всех, в том числе и иностранцев, конечно. К нам приходят португальцы, китайцы, бельгийцы и панамцы - все, чьи сборные играют на чемпионате в Сочи. Думаю, что среди всех посетителей музея процентов 30 - это гости из-за границы", - рассказал администратор музея Дмитрий Логинов.

Азарт от природы

Иностранные болельщики не забывают и про то, что в Сочи можно отправиться на экскурсию по живописным маршрутам. Так, по словам пресс-службы горного курорта "Роза Хутор", зарубежные туристы любят подниматься по канатной дороге на высоту 2320 метров на Розу Пик, чтобы увидеть горы, а также посещают горную Олимпийскую деревню, где во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году жили спортсмены из разных стран.

На другом горнолыжном курорте "Горки Город" практически нескончаемый поток туристов идет на экскурсию на водопад Поликаря - один из самых высоких водопадов на территории Сочи и в Европе.

"Сейчас в период чемпионата иностранных туристов стало примерно в два раза больше, чем обычно, а водопад Поликаря - самый популярный маршрут. На него ходит примерно 1200 человек в выходные дни со всех стран, в том числе у нас были даже болельщики из Австралии и Новой Зеландии", - рассказали в пресс-службе курорта.

Увеличение доли иностранных туристов отмечают и в "Казино Сочи" одной из официальных игорных зон Краснодарского края, расположенной в курорте Красная Поляна. "Все те болельщики, которые приезжают в Сочи на матчи, едут к нам: кто-то после матча, а кто-то насладиться большим футболом на большом экране казино. <…> Игры предпочитают разные: покер, рулетка, баккара, игровые автоматы, блэк-джек", - рассказал заместитель генерального менеджера "Казино Сочи", Дмитрий Анфиногенов.

О чемпионате

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Стадион "Фишт" уже принял матчи Испания - Португалия и Бельгия - Панама, до конца мира здесь пройдут встречи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.