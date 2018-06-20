Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Луис Суарес

Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Луис Суарес. На 40-й минуте первого тайма травму получил полузащитник команды Саудовской Аравии Тайсир аль-Джассим, на 44-й минуте его заменил Хуссейн аль-Мафхави.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы А, которую посетили 42 тысячи 678 человек, прошла в Ростове-на-Дону.

Уругвайцы одержали вторую победу во втором матче чемпионата мира и набрали шесть очков. Южноамериканцы вышли на второе место в группе А, уступая лидерство сборной России, в активе которой также шесть очков, но лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Сборные России и Уругвая стали первыми командами чемпионата мира, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. Египтяне и саудовцы, не набравшие очков в двух матчах, не смогут подняться выше третьего места, таким образом, потеряв шансы на выход в плей-офф.

В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре. В тот же день саудовцы в Волгограде сыграют с египтянами. Обе встречи начнутся в 17:00 мск.

Рекорды и история выступлений

Луис Суарес провел сотый матч в футболке национальной команды, став шестым уругвайцем, который добился подобного результата. Суарес забил шестой гол на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Диего Форланом. Среди уругвайских футболистов только Оскар Мигес забивал больше на мировых первенствах (8). Суарес стал первым игроком в истории сборной Уругвая, который забивал на трех чемпионатах мира (2010, 2014, 2018).

Сборная Уругвая впервые с 1954 года стартовала на чемпионате мира с двух побед. Тогда уругвайцы обыграли чехословаков (2:0) и шотландцев (7:0). Голкипер уругвайской команды Фернандо Муслера провел 13-й матч на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом уругвайского футбола Ладислао Мазуркевичем.

Команда Уругвая впервые в истории одержала победу над командой Саудовской Аравии, ранее они встречались дважды в товарищеских матчах. Один раз уругвайцы проиграли, один раз команды завершили встречу вничью. Безвыигрышная серия сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира достигла 12 матчей. Последний раз саудовцы выиграли матч на ЧМ-1994, победив бельгийцев на групповом этапе (1:0).