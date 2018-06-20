Рекорды сборной России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира по итогам матча между командами Уругвая и Саудовской Аравии.
Встреча группы А, которая прошла на "Ростов-Арене", завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. После двух туров в активе сборных России и Уругвая по две победы и по шесть очков, обе команды досрочно вышли в 1/8 финала турнира. В их очной встрече определится победитель группы, сборная России займет первое место, если не проиграет. В первых двух матчах российские футболисты обыграли команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), на счету уругвайцев также победа над египтянами (1:0).
В 1/8 финала сборная России сыграет с одной из команд группы В. Если россияне займут первое место в группе, то они встретятся с командой, занявшей второе место в группе В, если сборная России станет второй, то сыграет с победителем группы В. В группе В лидирует сборная Португалии, набравшая четыре очка в двух матчах, второй идет команда Ирана (3 очка после 1 матча), третьей - Испании (1 очко после 1 матча), четвертой - Марокко (0 очков в 2 матчах). Позднее в среду испанцы с иранцами проведут матч второго тура группового раунда, в заключительном туре португальцы сыграют с иранцами (25 июня, Саранск), испанцы - с марокканцами (25 июня, Калининград).
До нынешнего турнира сборная России в новейшей истории три раза играла в финальной части чемпионата мира, но никогда не выходила из группы. В 1994 году команда России в первых двух матчах проиграла бразильцам (0:2) и шведам (1:3), в третьем туре разгромила камерунцев со счетом 6:1. Эта победа стала самой крупной для сборной России на чемпионатах мира.
Турнир 2002 года россияне начали с победы над командой Туниса (2:0). Однако поражения от японцев (0:1) и бельгийцев (2:3) оставили команду на третьем месте в группе. В 2014 году россияне выступали в одной группе со сборными Бельгии, Алжира и Южной Кореи и также заняли третье место. Команда России сыграла вничью с южнокорейцами (1:1) и алжирцами (1:1) и проиграла бельгийцам (0:1).
Сборная СССР семь раз играла на чемпионатах мира (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990) и только один раз не смогла пройти дальше группового этапа - на турнире в 1990 году советские футболисты заняли последнее, четвертое место в группе. В 1958, 1962 и 1970 годах сборная СССР заканчивала борьбу на чемпионате на стадии четвертьфинала. В 1982 году советская команда прошла первый групповой этап, но не смогла выйти в плей-офф после второго группового раунда, а в 1986 году команда выбыла на стадии 1/8 финала. В 1966 году сборная СССР показала лучший результат на чемпионатах мира за всю историю отечественного футбола, заняв четвертое место: в полуфинале советские спортсмены уступили немцам (1:2), а в матче за третье место - португальцам (1:2).
Отечественные футболисты начали чемпионат мира с двух побед впервые с 1966 года. На мировом первенстве в Англии сборная СССР обыграла команды КНДР (3:0) и Италии (1:0). Также впервые с 1970 года отечественные футболисты выиграли два матча подряд на чемпионате мира. Тогда сборная СССР на групповом этапе победила команды Бельгии (4:1) и Сальвадора (2:0).
Сборная России в первых двух матчах домашнего чемпионата мира забила больше голов, чем на двух предыдущих мировых первенствах в сумме. На турнире 2002 года россияне забили четыре мяча, а в 2014 году - два мяча. Сборная России не проигрывает на чемпионатах мира три матча подряд. В заключительной встрече группового этапа первенства 2014 года россияне сыграли вничью с алжирцами (1:1).
Команда России показала лучший старт в истории среди команд - хозяек чемпионатов мира. Российские футболисты превзошли достижение итальянцев, которые на турнире в 1934 году также стартовали с двух побед и забили восемь мячей, но пропустили два. Стоит отметить, что сборная России за два первых матча чемпионата забила столько же голов, сколько сборная Испании за все семь матчей на победном чемпионате мира в 2010 году.
Сборная России одержала четвертую победу в новейшей истории на чемпионатах мира. Станислав Черчесов стал первым главным тренером в истории российского футбола, который привел национальную команду к двум победам на чемпионатах мира. В 1994 году сборную возглавлял Павел Садырин, под его руководством она одержала одну победу на турнире. В 2002 году командой руководил Олег Романцев, он также записал в свой актив одну победу.