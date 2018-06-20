Рекорды сборной России

Это стало известно после победы соперников россиян по группе А уругвайцев над командой Саудовской Аравии

Встреча группы А, которая прошла на "Ростов-Арене", завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. После двух туров в активе сборных России и Уругвая по две победы и по шесть очков, обе команды досрочно вышли в 1/8 финала турнира. В их очной встрече определится победитель группы, сборная России займет первое место, если не проиграет. В первых двух матчах российские футболисты обыграли команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), на счету уругвайцев также победа над египтянами (1:0).

В 1/8 финала сборная России сыграет с одной из команд группы В. Если россияне займут первое место в группе, то они встретятся с командой, занявшей второе место в группе В, если сборная России станет второй, то сыграет с победителем группы В. В группе В лидирует сборная Португалии, набравшая четыре очка в двух матчах, второй идет команда Ирана (3 очка после 1 матча), третьей - Испании (1 очко после 1 матча), четвертой - Марокко (0 очков в 2 матчах). Позднее в среду испанцы с иранцами проведут матч второго тура группового раунда, в заключительном туре португальцы сыграют с иранцами (25 июня, Саранск), испанцы - с марокканцами (25 июня, Калининград).

До нынешнего турнира сборная России в новейшей истории три раза играла в финальной части чемпионата мира, но никогда не выходила из группы. В 1994 году команда России в первых двух матчах проиграла бразильцам (0:2) и шведам (1:3), в третьем туре разгромила камерунцев со счетом 6:1. Эта победа стала самой крупной для сборной России на чемпионатах мира.

Турнир 2002 года россияне начали с победы над командой Туниса (2:0). Однако поражения от японцев (0:1) и бельгийцев (2:3) оставили команду на третьем месте в группе. В 2014 году россияне выступали в одной группе со сборными Бельгии, Алжира и Южной Кореи и также заняли третье место. Команда России сыграла вничью с южнокорейцами (1:1) и алжирцами (1:1) и проиграла бельгийцам (0:1).

Сборная СССР семь раз играла на чемпионатах мира (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990) и только один раз не смогла пройти дальше группового этапа - на турнире в 1990 году советские футболисты заняли последнее, четвертое место в группе. В 1958, 1962 и 1970 годах сборная СССР заканчивала борьбу на чемпионате на стадии четвертьфинала. В 1982 году советская команда прошла первый групповой этап, но не смогла выйти в плей-офф после второго группового раунда, а в 1986 году команда выбыла на стадии 1/8 финала. В 1966 году сборная СССР показала лучший результат на чемпионатах мира за всю историю отечественного футбола, заняв четвертое место: в полуфинале советские спортсмены уступили немцам (1:2), а в матче за третье место - португальцам (1:2).

Рекорды сборной России

Отечественные футболисты начали чемпионат мира с двух побед впервые с 1966 года. На мировом первенстве в Англии сборная СССР обыграла команды КНДР (3:0) и Италии (1:0). Также впервые с 1970 года отечественные футболисты выиграли два матча подряд на чемпионате мира. Тогда сборная СССР на групповом этапе победила команды Бельгии (4:1) и Сальвадора (2:0).