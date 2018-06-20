Жирков: сборная России будет играть на победу против команды Уругвая на ЧМ

Защитник прокомментировал свое физическое состояние после матча с командой Египта, в которой он был заменен во втором тайме из-за боли в голеностопе

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России будут играть только на победу в третьем матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил защитник сборной России Юрий Жирков.

Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1, матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками. Заключительный матч третьего тура чемпионата мира футболисты сборной России проведут против команды Уругвая. Встреча состоится 25 июня на стадионе "Самара-Арена", начало - в 17:00 мск.

"После вчерашней победы принимал и отвечал на поздравления всю дорогу до аэропорта, было много неизвестных мне номеров. После этой победы у всех отличное настроение. Что касается [нападающего сборной Египта Мохаммеда] Салаха, то он доказал, что является игроком высочайшего уровня, у него было несколько возможностей забить, но нам удалось его закрыть. В следующем матче против команды Уругвая будем играть только на победу", - сказал Жирков.

Также защитник прокомментировал свое физическое состояние после матча с командой Египта, в которой он был заменен во втором тайме из-за боли в голеностопе. "Сегодня главный тренер дал небольшую передышку, и в тренировке я не участвовал. У меня было небольшое повреждение еще в контрольном матче с командой Турции. Сейчас состояние голеностопа лучше, однако после матча с командой Египта снова чувствуется дискомфорт, а сегодня вновь положительная динамика", - отметил защитник.