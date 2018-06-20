Ракитич: футболистам сборной Хорватии важно остановить Месси в матче ЧМ в пределах правил

Встреча группы D между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Сборной Хорватии важно суметь остановить форварда команды Аргентины Лионеля Месси в пределах правил в матче чемпионата мира по футболу. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал полузащитник хорватской команды Иван Ракитич.

Встреча группы D между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде (начало - 21:00 мск). В первом матче на чемпионате мира хорватская сборная 16 июня победила команду Нигерии со счетом 2:0, аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1).

"Будет очень интересно сыграть против лучших футболистов мира. Мы достаточно мотивированы, и нам приятно выступать здесь. Нам важно остановить Месси и сделать это в рамках правил. Результат первого матча не меняет картины, они все равно остаются фаворитами", - сказал Ракитич.

"Уверен, что они максимально усложнят нам жизнь, - продолжил хорватский футболист. - Мы же хотим показать всему миру свою силу. Думаю, и Месси будет интересно выйти против нас на поле".

Также Ракитич, выступающий за испанскую "Барселону", отметил, что не общался с одноклубником Месси после первых матчей группового раунда чемпионата мира. "Мы не разговаривали. Такое вообще редко происходит на крупных турнирах, потому что, общаясь с одноклубниками, можно выдать некоторые тайны", - сказал полузащитник хорватской сборной.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.