Футболист сборной Марокко Бенатия посетовал на судейские ошибки в матче с португальцами

Сборная Марокко в среду на московском стадионе "Лужники" проиграла команде Португалии в матче второго тура группового раунда чемпионата мира

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Судья проявил неуважение к сборной Марокко, допустив ряд ключевых ошибок в матче чемпионата мира по футболу с командой Португалии. Такое мнение журналистам высказал капитан марокканской команды Мехди Бенатия.

Сборная Марокко в среду на московском стадионе "Лужники" проиграла команде Португалии (0:1) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира. Единственный гол на счету португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Считаю, что арбитр допустил несколько ключевых ошибок, в ряде моментов он мог поставить пенальти в ворота португальцев, - отметил Бенатия. - По крайней мере, судьи могли воспользоваться системой видеопомощи арбитрам (VAR). Я говорил судье об этом, но он проигнорировал меня, что расстраивает".

"Я бы хотел уважения к своей сборной, - добавил он. - Но в некоторых случаях это самое уважение не было проявлено".

Бенатия доволен игрой своей команды, несмотря на второе поражение подряд. "Статистка не имеет никакого значения. Мы все равно горды, что выступаем на чемпионате мира впервые с 1998 года, - отметил футболист. - К сожалению, у португальцев есть Роналду, который может реализовать острые моменты".

"Мы проделали большую работу, я горд, что несмотря на эти результаты, у нас была возможность показать себя, - добавил он. - В сборной есть молодые игроки, которые смогут представлять нашу команду на предстоящих двух-трех чемпионатах мира. Хотел бы поблагодарить партнеров по команде за игру на этом турнире". В заключительном для себя матче турнира марокканцы сыграют с командой Испании, встреча пройдет 25 июня в Калининграде.