Сорокин: благодаря успехам сборной России ЧМ-2018 смотрят даже 80-летние бабушки

Сборная России стартовала на чемпионате мира с двух побед - над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1)

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира вызывает интерес к футболу даже у 80-летних бабушек. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Сборная России стартовала на чемпионате мира с двух побед - над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Уже после второго тура российская команда впервые в истории может выйти из группы на чемпионате мира.

"Чем лучше выступает сборная, тем больше подогревается интерес к чемпионату. Успех сборной привлекает к футболу тех людей, которые в противном случае и не обратили бы внимание. Сейчас даже 80-летние бабушки смотрят на наших ребят, не отрываясь от экрана", - сказал Сорокин.

"Очень много людей начали интересоваться футболом. Таким образом чемпионат мира завоевывает новую аудиторию, а не только стабильных любителей футбола", - добавил он.

Сборная России встретится с уругвайской командой в заключительном туре группового этапа, встреча состоится 25 июня в Самаре.