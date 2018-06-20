Тренер: сборная Аргентины покажет интенсивный футбол с первых минут матча с хорватами

Матч группы D Аргентина - Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Аргентины постараются показать высокоскоростной футбол с первых минут второго матча группового этапа чемпионата мира с командой Хорватии. Такое мнение на предматчевой пресс- конференции высказал главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.

Матч группы D Аргентина - Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде. В первом матче группового раунда аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1). Сборная Хорватии в стартовой для себя игре турнира оказалась сильнее команды Нигерии со счетом 2:0.

"Не могу сообщить состав на завтрашний матч, поскольку решения еще нет. Мы думаем исключительно о победе. Чемпионаты мира всегда бывают непростыми, особенно для явных фаворитов, нам будет непросто завтра, потому что против нас выйдет восхитительная молодая команда. Постараемся показать интенсивный футбол с первых минут игры, чтобы погасить их настрой", - рассказал Сампаоли.

Также специалист объяснил, почему у нынешней сборной Аргентины не прослеживается собственный стиль в игре. "У команды было много разных тренеров, которые имели свое видение футбола. У меня не было достаточного количества времени, чтобы выработать характерный, собственный для нас стиль. Мы стараемся не только иметь жесткую структуру игры, которая мешала игрокам раскрывать их индивидуальные качества", - рассказал Сампаоли.

Чемпионат мира завершится 15 июля.