В подразделении служат 30 человек, в том числе пять женщин

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники туристической полиции, созданной в Краснодарском крае к мировому первенству по футболу, продолжат службу в этом качестве и после окончания чемпионата, который начался 14 июня и завершится ровно через месяц и один день.

"Перед началом чемпионата мира по футболу в УВД Сочи была создана туристическая полиция. В состав подразделения были отобраны полицейские, владеющие иностранными языками. Их можно встретить в местах наибольшей туристической активности - в Олимпийском парке, где расположен принимающий матчи чемпионата стадион "Фишт", а также в фан-зоне, на морской набережной и в парке "Ривьера", - сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

В подразделении служат 30 человек, в том числе пять женщин. Перед началом первенства все они прошли дополнительную подготовку, в том числе и по разговорному английскому и другим иностранным языкам.

"Как пройти в библиотеку"

Все сотрудники туристической полиции, чьи слова приводятся в сообщении, отмечают, что чаще у них интересуются, как пройти в кинотеатр, где находится автобусная остановка и как поймать такси.

"Самое главное - не бросить без помощи человека, будь то россиянин или иностранец... Ну и, конечно, оставить положительное впечатление о нашей полиции", - сказал, в частности, полицейский Артем Шубакин.

Говоря о сложностях новой работы, их коллега и сослуживец Михаил Журавлев отметил, что иногда все-таки возникают сложности с пониманием иностранного языка. "Если иностранец быстро говорит, мы не успеваем сразу его понять и потому просим: "Speak slowly, please". Тогда справляемся. Замечаний с их стороны пока не было", - приводит слова полицейского пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Анастасия Кособуцкая, одна из немногих дам в новом подразделении, призналась, что новое место службы отличается от прежний именно общением с зарубежными гостями. "От обычной службы отличаемся именно общением с иностранцами. Помощи мы больше оказываем - чувствуешь себя нужнее, причастным к чему-то большему. А главная благодарность - это улыбка тех, кому мы помогли, их радость", - сказала она.

Селфи с полицией

На черных форменных рубашках-поло сотрудники носят повязки с надписью "Туристическая полиция" на русском и английском языках а также специальный бейдж на правой стороне груди. Полицейские единодушно отмечают, что пользуются повышенным интересом среди иностранцев.

"Обращают внимание, спрашивают, что за подразделение - всем интересно. Мы к этому готовы, прошли соответствующее обучение. Работаем не первый день на улице в патрульно-постовой службе, поэтому всегда готовы к общению, к диалогу", - сказал сотрудник нового подразделения Дмитрий Хилько.

Впрочем, как свидетельствуют полицейские, гости Сочи чаще всего к ним обращаются не за конкретной помощью - в большинстве случаев российских полицейских просят о совместной фотографии.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Стадион "Фишт" уже принял матчи Испания - Португалия и Бельгия - Панама, до конца мира здесь пройдут встречи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.