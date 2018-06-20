Сорокин: ситуация с пустыми местами на матчах ЧМ в Екатеринбурге не должна повториться

Посещаемость матча между сборными Египта и Уругвая (0:1), который прошел 15 июня, составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с пустыми местами на стадионе "Екатеринбург-Арена" на матчах чемпионата мира по футболу не должна повториться. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Официальная посещаемость матча группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая (0:1), который прошел 15 июня, составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов. Официальная вместимость "Екатеринбург-Арены" - 33 061 зритель.

"Нет никаких предпосылок, что это повторится. Мы понимаем, почему это произошло. Формально просто не приехали те, кто должен был приехать. Есть всегда ограниченный круг людей, которые купили довольно дорогие билеты и просто не приехали", - сказал Сорокин.

"В то же время билеты все раскуплены, они на руках. ФИФА не имеет права и не хочет перевыпускать билеты, которые уже были куплены. Определенное число свободных мест - это абсолютно нормально", - добавил он.

Сорокин подчеркнул, что подобные ситуации на других аренах не возникали. "У нас практически полная заполняемость всех стадионов на всех матчах, свободных мест минимальное количество", - сказал он.

"Екатеринбург-Арена" примет еще три матча чемпионата мира: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).