Исландские футболисты прилетели в Волгоград раньше собственных болельщиков

Самолет с игроками команды приземлился в аэропорту Волгограда, после чего футболисты направились в отель

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Исландии прибыли в Волгоград на сутки раньше своих болельщиков, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолет с игроками команды приземлился в аэропорту Волгограда, после чего футболисты направились в отель. Никаких церемоний с командой предусмотрено не было. При этом основная масса болельщиков национальной команды начнет прибывать в город утром 21 июня. Первый поезд с исландцами прибудет в Волгоград в 05:00 мск.

Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет 22 июня на стадионе "Волгоград-Арена".