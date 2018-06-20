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20 июня, 19:17
Посольство РФ: негативные ожидания британских СМИ и политиков о ЧМ-2018 не оправдались
Посольство РФ в Лондоне
© REUTERS/Henry Nicholls
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Диппредставительство выразило сожаление в связи с тем, что британские власти продолжают нагнетать негативную атмосферу вокруг чемпионата

ТАСС, 20 июня. Негативные ожидания британских политиков и средств массовой информации в преддверии чемпионата мира по футболу в России не оправдались. Это констатировало посольство России в Лондоне в сообщении, опубликованном в среду на его сайте.

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Российские дипломаты напомнили о том, что Комитет по международным делам Палаты общин в опубликованном в марте докладе предостерегал британцев, намеренных посетить ЧМ в России, о якобы возможных угрозах. Среди них парламентарии называли антибританские настроения, расизм, хулиганство, насилие на национальной почве и т.д. Посольство называет доклад британского парламента "свидетельством традиционной антироссийской философии британского политического класса, который, кажется, никак не может простить нашей стране поражения в борьбе за право на проведение ЧМ-2018".

Российские дипломаты приводят впечатления о России британских болельщиков, которые привел на своей странице в Twitter корреспондент британской газеты The Guardian. "Все совсем не так, как мы ожидали, все очень приветливые", - написал он. "Рады, что ожидания не оправдались, а наши слова подтвердились: не стоит верить британским СМИ и политикам, рисующим картину происходящего в России черными красками", - отмечают в своем заявлении российские дипломаты. Сама жизнь показала, что опасения Комитета британского парламента по иностранным делам сильно преувеличены, констатирует посольство РФ.

При этом в заявлении посольства отмечается, что Россия последовательно выступает против любых форм дискриминации. "Безопасность всех спортсменов и гостей чемпионата является высочайшим приоритетом для нашей страны как организатора соревнований", - заверяет посольство РФ. Российские спецслужбы и силы правопорядка принимают все необходимые меры, в том числе взаимодействуя со своими коллегами по всему миру, напоминают дипломаты.

Нелепыми и недопустимыми посольство называет обвинения в расизме в адрес всех российских любителей футбола. Посольство цитирует высказывание, которое сделал в комментарии для ТАСС посол Нигерии в Москве Стив Дэвис Угба: "Возможно, 20 лет назад в России была эта проблема, но общество серьезно развилось за это время. У меня нет страха, и я не боюсь ходить по улицам России сейчас. Уровень безопасности, который я увидел в этой стране, дает мне уверенность, что Россия - отличная страна для темнокожих людей".

Российское посольство выразило сожаление в связи с тем, что своими ангажированными оценками британские власти продолжают нагнетать негативную атмосферу вокруг чемпионата мира по футболу. "Характерно, что британская полиция при этом очень высоко отзывается о сотрудничестве с российскими правоохранительными органами по подготовке Чемпионата. Налицо - предвзятое отношение властей Великобритании к России", - завершает свое заявление посольство России в Великобритании.

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