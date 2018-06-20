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Сампаоли считает, что нельзя винить Месси в неудаче аргентинцев в игре ЧМ против исландцев
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Аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1) 16 июня в Москве на стадионе "Спартак"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Лионель Месси не является виновником того, что сборная Аргентины не сумела победить команду Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Такое мнение на предматчевой пресс- конференции высказал главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли.

Аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1) 16 июня в Москве на стадионе "Спартак". Месси в той игре не сумел реализовать пенальти.

"Мы очень расстроились, что не смогли выиграть ту игру, но смогли оправиться от результата. На плечах Месси большой груз, нельзя все сваливать на него. Нам необходимо сплотиться, несмотря на негативный опыт прошлого матча", - сказал Сампаоли.

"Я всегда говорю, если мы выигрываем, то побеждает команда, - продолжил он. - Если аргентинцы проигрывают, то виновником все делают Месси. Мне кажется несправедливым списывать все на одного игрока. Мое отношение к нему не изменится, он лучший футболист в мире. Нельзя думать, что один игрок сделает результат, но он является крайне важным звеном в нашей команде".

Сампаоли сравнил Месси с другим легендарным аргентинским футболистом, Диего Марадоной. "Людям всегда интересно сравнивать игроков из разных поколений. Что касается Аргентины, то у Месси всего пять-шесть поражений при более чем 70 матчах за национальную команду. Он стержень нашей команды, каким и Марадона был в свое время", - считает специалист.

Матч группы D Аргентина - Хорватия пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде.

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