Адриен Силва: сборная Португалии наслаждается атмосферой чемпионата мира в России

В среду португальская команда победила марокканцев со счетом 1:0

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Атмосфера на чемпионате мира по футболу в России фантастическая, игроки сборной Португалии наслаждаются моментом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник английского "Лестера" и сборной Португалии Адриен Силва.

В среду сборная Португалии победила марокканцев со счетом 1:0. Гол забил Криштиану Роналду.

"Атмосфера - фантастическая, мы наслаждаемся, - сказал Силва. - Конечно, времени увидеть все нет, мы сфокусированы на нашей работе, но то, что мы видим, стадионы, арены, базу - очень хорошо".

На вопрос о том, готова ли сборная Португалии победить на чемпионате мира, Силва ответил: "Трудно выиграть и трудно набрать очки, это чемпионат мира, борьба будет жесткой до самого конца. Мы все еще не вышли из группы и должны выигрывать последний матч, после этого можно будет рассуждать дальше".

Роналду второй тур подряд признается лучшим игроком матча. "Мы видим Роналду и на поле, и за его пределами, он - настоящий профессионал, - подчеркнул Силва. - Для меня Роналду - лучший игрок мира".

После второго матча марокканцы лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата, а португальцы вышли в лидеры группы B. В первом туре группового этапа португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3). В следующем матче сборная Португалии встретится с командой Ирана 25 июня в Саранске.