Сорокин: ошеломляющая популярность фан-зон ЧМ-2018 стала неожиданностью для оргкомитета

Официальные фестивали болельщиков работают во всех городах, в которых проходят встречи чемпионата мира

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Огромная популярность фан-зон чемпионата мира по футболу стала приятной неожиданностью для оргкомитета. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Официальные фестивали болельщиков работают во всех городах, в которых проходят встречи чемпионата мира. Отметка в 1 млн посетителей была достигнута за первые четыре дня турнира.

"Фан-зоны в каждом городе пользуются ошеломляющим успехом. Люди хотят посещать их в большом количестве. Москва пропускает 100 тысяч человек в день, Питер - около 50 тысяч в день. Это очень позитивно, но мы этого даже не ожидали, если бы в каждом городе была вторая фан-зона, там было бы то же самое", - сказал Сорокин.

По его словам, фан-зоны работают очень организованно. "Когда много людей, то всегда есть свои издержки. Конечно, бывают ситуации с переполнением, и не все могут туда попасть. Но это абсолютно нормально, так было везде, на каждом чемпионате", - сказал гендиректор оргкомитета.

"Я не люблю сравнения, но похоже, что фан-зоны у нас пользуются большей популярностью, чем в Бразилии четыре года назад", - сказал Сорокин в заключение.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России.