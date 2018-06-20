Месси получит в подарок на день рождения торт и копию Кубка мира из гжели в Бронницах

Аргентинскому футболисту исполнится 31 год 24 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси получит торт и копию Кубка мира из гжели в подарок на день рождения в подмосковных Бронницах. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Во время чемпионата мира сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, базируется в подмосковных Бронницах, в перерывах между матчами команда тренируется на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина. 24 июня Месси исполнится 31 год, в честь праздника аргентинский нападающий получит торт весом 3,5 кг и копию главного трофея чемпионата мира (Кубка мира), выполненного из гжели.

"Сборная Аргентины - команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси, - сказал Терюшков. - Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок - торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, - одного из наших национальных символов, хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увез с собой кусочек России - то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге".

Сборная Аргентины выступает на турнире в группе D вместе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. В матче первого тура, который прошел 16 июня в Москве, аргентинцы сыграли вничью с исландцами со счетом 1:1, в ходе игры Месси не смог реализовать пенальти. В оставшихся встречах сборная Аргентины сыграет с хорватами 21 июня (Нижний Новгород), с нигерийцами - 26 июня (Санкт-Петербург).

На клубном уровне Месси выступает за испанскую "Барселону" с 2003 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.