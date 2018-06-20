Самыми популярными сувенирами у болельщиков ЧМ в Петербурге стали Забивака и мяч

В Санкт-Петербурге открыты восемь магазинов с продукцией ФИФА, еще один в ближайшее время появится в Петергофе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Самыми популярными сувенирами у гостей чемпионата мира по футболу в Петербурге стали талисман турнира волк Забивака и мяч с фирменной символикой. Об этом в среду журналистам сообщил президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов, подводя первые итоги работы официальных магазинов с продукцией ФИФА.

"Открытие официальных магазинов [по продаже сувенирной продукции ФИФА] - это один из важных элементов создания атмосферы праздника. <...> Самый популярный сувенир, безусловно, Забивака. Но и постоянно приходится довозить до магазинов фирменные мячи с символикой чемпионата. Мы даже рекомендуем своим друзьям, если кто-то хочет что-то купить, приезжать в первой половине дня, потому что к вечеру все уже из магазинов раскупается", - сказал Латыпов.

Он отметил, что восемь магазинов с продукцией ФИФА открыты в пешей доступности от основных туристических направлений, в ближайшее время появится магазин в Петергофе. В магазинах представлен широкий ассортимент продукции, включая брелоки, игрушки, одежду, ложки и граненые стаканы. "Ассортимент очень интересный, и те задачи, которые ставились по пропаганде традиций народов России, все решены", - добавил Латыпов.

По словам председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева, для болельщиков и туристов также была создана специальная брошюра, где обозначены места продажи ремесленной продукции, городских сувениров, одежды и других товаров петербургских производителей. Итоги продаж планируют подвести по итогам чемпионата.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.