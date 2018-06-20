Сантуш: матч португальцев с марокканцами на ЧМ был не менее сложным, чем с испанцами

Команда Португалии обыграла сборную Марокко со счетом 1:0

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Встреча сборной Португалии с командой Марокко на групповом этапе чемпионата мира по футболу получилась не менее сложной, чем игра со сборной Испании. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Фернанду Сантуш.

Команда Португалии обыграла сборную Марокко со счетом 1:0, мяч забил нападающий Криштиану Роналду. Марокканцы лишились шанса на выход в плей-офф чемпионата, а португальцы вышли в лидеры группы B. В первом туре группового этапа португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3).

"Я думаю, что мы провели замечательную игру, марокканцы тоже хорошо играли. Может, для Марокко это и несправедливый результат, но это же футбол, забиваешь гол - выигрываешь. И все-таки первый фол сегодня был у марокканцев, их игрок толкнул Пепе", - подчеркнул Сантуш.

"У нас есть игроки с хорошими техническими данными, мы это все понимали, давили на соперника, у нас были хорошие передачи. Но игра была сложной, как и с Испанией, когда под прессингом после 10-15 минут с начала игры команда не могла владеть мячом, не могла создать динамику. Тогда мы начали бегать за испанцами, легких не хватало, то же происходило и здесь - понадобилось менять стратегию, блокировать соперника", - рассказал тренер.

Сантуш предположил, что на игре его команды могло сказаться волнение: "Роналду играл не на оптимальной для себя позиции, была попытка выйти из этой ситуации, может, сказалось волнение - это все-таки чемпионат мира. Играли хорошо, но нужно было еще лучше, оказывая давление, меняя ход игры, больше владея мячом".

Сборной Португалии предстоит матч с командой Ирана. "Сейчас для нас самое главное - встреча с Ираном. Нам нужно как следует к ней подготовиться, а что будет дальше, посмотрим. Групповой этап всегда сложен и непредсказуем", - отметил Сантуш.

В следующем матче сборная Португалии сыграет с командой Ирана 25 июня в Саранске.