Сорокин: Блаттер похвалил организацию ЧМ-2018 в России

Йозеф Блаттер возглавлял Международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер похвалил организацию чемпионата мира в России. Об этом журналистам рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В среду матч чемпионата мира между сборными Марокко и Португалии (0:1) на московском стадионе "Лужники" посетили бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и нынешний - Джанни Инфантино.

"Я сегодня видел на стадионе и Инфантино, и Блаттера, это правда. Я перекинулся парой слов с Блаттером, он очень хвалил организацию. Да и в целом пока мы нареканий не слышали", - отметил Сорокин.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год.