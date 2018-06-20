Футболисты сборной Аргентины прибыли в Нижний Новгород на матч ЧМ с хорватами

Команды Аргентины и Хорватии сыграют 21 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород для участия в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.

Несмотря на испортившуюся погоду, которая преподнесла ураганный ветер и слабый дождь, несколько преданных фанатов встречали футболистов у гостиницы. Болельщики с флагами Аргентины кричали и махали руками, приветствуя игроков, когда они на автомобилях въезжали на территорию отеля.

"Я приехал вместе с друзьями и своей собакой Драко. Я всегда беру его с собой в дальние поездки. Он тоже будет болеть со мной, мы даже форму национальной сборной для него сшили", - сказал болельщик из Аргентины по имени Томми.

16 июня сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в Москве на стадионе "Спартак" со счетом 1:1. В следующем матче группы D команда Аргентины 21 июня сыграет с хорватами в Нижнем Новгороде.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России.