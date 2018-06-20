Российские футболисты тренируются в общей группе, кроме Жиркова, Дзагоева и Акинфеева

Тренировка носит восстановительный характер

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, за исключением полузащитников Алана Дзагоева и Юрия Жиркова, а также вратаря Игоря Акинфеева, тренируются в общей группе на базе в подмосковном Новогорске на следующий день после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Дзагоев может восстановиться до старта плей-офф чемпионата мира. Жирков в ближайшие дни продолжит тренироваться по индивидуальной программе.

"Тренировка сегодня носит восстановительный характер. Дзагоев, Акинфеев и Жирков ушли в тренажерный зал", - сообщили в пресс-службе.

Дзагоев получил повреждение в матче открытия чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии (5:0). Полузащитник начал игру в стартовом составе, но покинул поле в середине первого тайма в сопровождении врачей. Позднее у футболиста диагностировали повреждение задней поверхности бедра после чего стало известно, что 28-летний полузащитник не сыграет на групповом этапе чемпионата мира.

Сборная России близка к выходу в плей-офф мирового первенства. Для этого необходимо, чтобы сборная Саудовской Аравии в среду не выиграла у команды Уругвая. В случае победы саудовцев участники 1/8 финала определятся после третьего тура.

Заключительный матч третьего тура чемпионата мира футболисты сборной России проведут против команды Уругвая. Встреча состоится 25 июня на стадионе "Самара-Арена". Начало матча в 17:00 мск.