Тренер: футболист сборной Марокко Амрабат показал себя настоящим воином на ЧМ-2018

Полузащитник получил сотрясение головного мозга в матче первого тура группы В против команды Ирана, но принял участие во второй игре

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат сыграл в матче чемпионата мира по футболу со сборной Португалии после сотрясения мозга, полученного во встрече с иранцами, он настоящий воин. Такое мнением журналистам высказал главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар.

31-летний полузащитник получил сотрясение головного мозга в матче первого тура группы В против команды Ирана (0:1), в среду марокканцы в Москве на стадионе "Лужники" уступили команде Португалии со счетом 0:1.

"Амрабат - воин, он хотел играть. Он сначала надел шлем, потом через полчаса снял, такой у него дух - поразительно сильный. На московском стадионе мы чувствовали себя, как будто играли в Касабланке, это помогало игрокам, мне повезло, что они так играли. И Амрабат себя прекрасно показал".

Сборная Марокко лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.