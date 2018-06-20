Тренер сборной Португалии по футболу сравнил Роналду с портвейном

В среду команда Португалии обыграла сборную Марокко (1:0), автором гола стал Роналду

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш сравнил нападающего команды Криштиану Роналду с портвейном, который лучше с каждым годом. Об этом специалист рассказал журналистам.

В среду команда Португалии обыграла сборную Марокко (1:0), автором гола стал Роналду. Для португальца этот гол стал 85-м за национальную команду, что сделало его лучшим бомбардиром европейских сборных. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, забившему 84 мяча.

"Роналду как портвейн, он с возрастом становится еще лучше, совершенствуется. Он постоянно развивается в отличие от других игроков. Он знает себя и чего может добиться, сегодня он не будет делать то, что делал 4-5 лет назад, а через три года снова будет играть по-другому", - сказал Сантуш.

"Он сыграл 44 матча, мало кто столько сыграл, но были и те, кто больше. Но он в хорошей форме, у него талант. Вся команда получает от этого преимущество", - подчеркнул тренер.

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки нынешнего чемпионата мира. В двух матчах нападающий забил четыре гола.

В следующем матче сборная Португалии сыграет с командой Ирана 25 июня в Саранске.