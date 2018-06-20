Разрисовать лица и прокатиться на аттракционах

Матч группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии начнется в 18:00 на стадионе "Ростов-Арена"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Очень дружелюбная атмосфера наблюдается в Ростове-на-Дону в день матча чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и Уругвая. Фанаты приветствуют друг друга, делают совместные фото, гуляют по центральным улицам и вместе поют песни, некоторые уже успели прокатиться на аттракционах, попробовать местную кухню, другие - планируют познакомиться с культурой города после матча, посетив музеи. А еще они очень хвалят гостеприимство россиян и российских девушек.

Шумная "уругвайская река" в Ростове перед матчем с Саудовской Аравией в Ростове-на-Дону. pic.twitter.com/S5IPKsGAvT — Sergey L. (@SergeyL65571541) 20 июня 2018 г.

Матч группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии начнется в 18:00 мск на стадионе "Ростов-Арена". В городе в день матча 30-градусная жара, погода безветренная. Но болельщикам из Уругвая и Саудовской Аравии такие температуры привычны, поэтому они уже за пять часов до матча начали идти к стадиону - в самую жару, пешком через Ворошиловский мост, чтобы успеть сфотографировать реку Дон и сделать селфи. Многие фанаты одеты в футболки в цветах своей сборной, многие просят аниматоров нарисовать на лице флаг своей страны. Российские болельщики фотографировали, как иностранцы поют песни, активно делая селфи с гостями. Уже к началу матча территория возле стадиона "Ростов- Арена" была полностью заполнена болельщикам. Возле арены организованы различные площадки: здесь выступают барабанщики, ходулисты в русских национальных костюмах устроили шоу, звучит зажигательная музыка. Сюда приехали не только фанаты своих сборных, но, например, болельщики из Мексики, чья сборная сыграет в Ростове-на-Дону через три дня.

Болельщики Уругвая перед матчем с Саудовская Аравией. Весело, задорно, жарко. pic.twitter.com/tCIJIZZ9KV — Sergey L. (@SergeyL65571541) 20 июня 2018 г.

"Мне нравится этот город, люди очень приятные, дружелюбные, красивые виды. В субботу посетим матч Мексики, поэтому приехали на "Ростов-Арену". А завтра пойдем в исторический музей", - поделился Лео Гонсалес из Мехико. Разрисовать лица и прокатиться на аттракционах На улицах города и возле стадиона было больше болельщиков из Уругвая, чем из Саудовской Аравии. К примеру, Мартин из Монтевидео приехал сюда со своими друзьями, уже успел прокатиться перед игрой на аттракционах. "Мы были в Парке Горького, прокатились на аттракционах, там было круто, мы счастливы быть здесь. Конечно, мы надеемся, что Уругвай выиграет, затем сыграем с Россией", - поделился своими ожиданиями от чемпионата Мартин, выразив уверен, что его команда займет первое место в группе, где также выступает сборная России. По словам Валентины из Уругвая, которая очень обрадовалась на замечание корр. ТАСС, что в России это имя также популярно, Ростов-на-Дону ей понравился, особенно впечатлила солнечная погода. "Не все говорят по-английски, но все готовы помогать. Я надеюсь, что команда Уругвая победит", - сказала Валентина, которая направлялась на стадион с раскрашенным в цвета флага лицом.

Работы у художников сегодня много. Матч Уругвай - Саудовская Аравия. pic.twitter.com/p1HgJf0MCL — Sergey L. (@SergeyL65571541) 20 июня 2018 г.