Участие в экскурсии приняли около 20 болельщиков из Перу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики из Перу во время экскурсии подняли флаг своей страны на границе Европы и Азии под Екатеринбургом, передает корреспондент ТАСС. Матчи чемпионата мира по футблоу проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург, расположенный на границе двух частей света, является самой восточной точкой ЧМ-2018.

Болельщики Перу пытались повесить флаг своей страны на стеллу Европа-Азия pic.twitter.com/sGU9SU74FB — Анна Корякина (@koryakinaannadm) June 20, 2018

Участие в экскурсии приняли около 20 болельщиков из Перу. Они впервые в своей жизни прилетели на Урал, чтобы 21 июня поддержать свою сборную в матче с Францией на "Екатеринбург-Арене". Специально для них рассказ о становлении горнозаводской цивилизации, уральских самоцветах и достижениях региона был на испанском языке. Под впечатлением от перехода из одной части света в другую перуанец Артуро Кампас поднял на границе национальный флаг. "Меня переполняют эмоции. Я очень рад, что нахожусь в Екатеринбурге, и что мой флаг, моя страна тоже здесь", - рассказал он журналистам. Любители футбола познакомились с мастером чеканки монет, который делает их по старинным технологиям, разработанным еще во время Демидовых. Эта династия крупных промышленников стала известна при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. "Это холодная чеканка. Выбирается два любых рисунка из предложенных вариантов, кладется пустой жетончик и легким движением кувалды получается сувенир на память", - рассказал он корр. ТАСС.

Перуанец впервые пробует чеканить монеты у стеллы Европа-Азия pic.twitter.com/XuUiS0qLo5 — Анна Корякина (@koryakinaannadm) June 20, 2018

Перуанец Артуро Кампас не побоялся повторить действия мастера. Он поднял кувалду и с первого же раза правильно попал по монете. По местам памяти царской семьи История Екатеринбурга связана и с трагическими событиями гибели последнего российского императора Николая II и его семьи, которые произошли 100 лет назад. В память о них под Екатеринбургом в урочище Ганина яма построен монастырь святых Царственных страстотерпцев. Гости из Перу посетили и эти места.

Экскурсия на Ганиной яме для болельщиков pic.twitter.com/Wy8I6hwrkh — Анна Корякина (@koryakinaannadm) June 20, 2018 твит три твит три