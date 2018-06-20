Коусейру: сборная Португалии на ЧМ-2018 должна уважать команду России, но не бояться ее

Сборная России практически гарантировала себе выход в 1/8 финала домашнего мирового первенства, где может сыграть с командой Португалии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии не должна бояться сыграть с российскими футболистами в плей-офф чемпионата мира, но должна уважать их. Такое мнение журналистам высказал бывший тренер московского "Локомотива", наставник португальской "Витории" Жозе Коусейру.

Сборная России практически гарантировала себе выход в 1/8 финала домашнего мирового первенства, где может сыграть с командой Португалии, которая выступает в группе В.

"Не знаю, будет ли Португалия играть против россиян, может быть, достанется другая команда, например, Уругвай, - сказал Коусейру. - Сборная России играет очень хорошо. Совсем не просто забивать столько голов".

"Стала ли для меня их игра сюрпризом? Нет, совсем нет, и вчерашняя игра была прекрасна. Это здорово и для чемпионата, и для жителей России", - добавил португалец.

Отвечая на вопрос о возможной игре Россия - Португалия тренер ответил: "Мы сборную России не боимся, но уважаем".

Сборная России во вторник победила команду Египта со счетом 3:1 в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Россияне набрали шесть очков и возглавляют группу А. Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.