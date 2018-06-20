Дополнительные велопарковки оборудуют у стадиона ЧМ в Калининграде к следующим матчам

Большое число зрителей приехали на первый матч ЧМ в Калининграде на велосипедах, но из-за нехватки парковок пристегивали их противоугонными устройствами к оградам стадиона

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Дополнительные велопарковки появятся у стадиона в Калининграде, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, к следующим играм турнира, которые примет город. Как сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона Александр Рольбинов, такое решение было принято после анализа ситуации на игре между командами Хорватии и Нигерии 16 июня.

"После проведенного брифинга [с представителями ФИФА по итогам первой игры] с точки зрения транспорта в городе ничего не поменяется. Единственное - мы сделаем дополнительные парковки для велосипедистов у стадиона", - сказал Рольбинов.

Он добавил, что во время первого матча чемпионата в Калининграде сложилась ситуация, что большое число зрителей приехали на игру на велосипедах и из-за нехватки парковок пристегивали их противоугонными устройствами к оградам стадиона. "Поэтому мы сейчас все-таки переговорим с силовиками и сделаем две дополнительных парковки для велосипедов", - отметил заместитель председателя регионального правительства.

По его словам, в ходе общения региональных властей с представителями ФИФА по итогам первого матча в городе не было вынесено серьезных замечаний по организации игры.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Калининград принимает четыре игры группового этапа: матч Хорватия - Нигерия 16 июня уже состоялся и закончился со счетом 2:0 в пользу хорватской команды, игру на стадионе посетили более 30 тыс. человек. Также стадион "Калининград" примет игры Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).