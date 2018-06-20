19 июня в центре города собрались 15 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Расположенная в центре Калининграда фан-зона ФИФA в ходе матча между сборными России и Египта обновила собственный рекорд посещаемости. Если игру россиян против команды Саудовской Аравии 14 июня там смотрели 10 тыс. болельщиков, то накануне их число возросло вполовину, составив 15 тыс. человек, сообщил журналистам в среду замглавы правительства региона Александр Рольбинов.

"Вчера мы, я полагаю, рекорд поставили - у нас единовременная загрузка составила около 15 тыс. человек", - сказал он.

По словам Рольбинова, поскольку 15 тыс. человек является максимальной вместимостью фан-зоны, 19 июня даже пришлось закрыть вход, так как желающих посмотреть матч в этом месте было гораздо больше. Зрители, которые не смогли попасть внутрь, разместились на прилегающих к фан-зоне территориях, где было видно большой экран.

Накануне перед игрой к калининградской фан-зоне выстроилась огромная очередь. На матч пришли посмотреть как жители Калининграда, так и гости из других регионов России, а также болельщики из Сербии и Швейцарии, чьи сборные которых сыграют в городе 22 июня, а также фанаты из Польши, Англии и других стран.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Калининград - самый западный город ЧМ-2018 - принимает четыре игры группового этапа.