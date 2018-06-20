Игры ЧМ в Калининграде посетят около 20 представителей властей регионов приграничных стран

Это будут неофициальные поездки, отметила глава агентства по международным и межрегиональным связям региона Алла Иванова

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Около 20 представителей органов власти регионов Литвы, Польши, Германии и Белоруссии, которые являются партнерами Калининградской области, посетят матчи чемпионата мира по футболу в Калининграде по приглашению областных властей. Об этом журналистам сообщила глава агентства по международным и межрегиональным связям региона Алла Иванова.

"Порядка 20 человек будут [на матчах] по приглашению губернатора Калининградской области [Антона Алиханова]", - сказала она на пресс-конференции.

Иванова пояснила ТАСС, что соглашения о сотрудничестве у Калининградской области заключены с 19 регионами в приграничных странах - литовскими уездами, маршальствами Польши, землями Германии, а также несколькими областями Белоруссии. Она также отметила, что это будут неофициальные поездки представителей органов власти сопредельных и близлежащих государств. Матчи чемпионата также посетят работники отделения посольства Белоруссии в Калининграде.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде запланировано четыре матча группового этапа, первая игра между командами Хорватии и Нигерии состоялась 16 июня, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватской команды. 22 июня на стадионе "Калининград" сыграют сборные Сербии и Швейцарии, 25 июня состоится матч между командами Испании и Марокко, а заключительная игра в самом западном регионе страны между сборными Англии и Бельгии пройдет 28 июня.