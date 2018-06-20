Ягланд на встрече с Путиным назвал успешным проведение ЧМ-2018

Генсек Совета Европы также поздравил российского лидера с победой национальной сборной в матче с Египтом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия успешно проводит чемпионат мира по футболу. Такое мнение высказал генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ягланд поблагодарил российского президента за встречу "в этот очень важный момент для нашей организации и для всей Европы". "Поздравляем вас с вашим переизбранием с очень внушительным результатом (на президентских выборах в марте - прим. ТАСС) и хотел бы поздравить также с весьма успешным проведением чемпионата мира по футболу", - обратился генсек СЕ к Путину.

"Мы вчера обедали с друзьями, но так, вполглаза, смотрели матч между Россией и Египтом, и были очень рады тому, что вы победили", - добавил Ягланд.

Путин также поприветствовал своего собеседника в Москве. "Знаю, что у вас большая программа на этот раз в России, в том числе - и посещение матча чемпионата мира по футболу. Надеюсь, вы не будете разочарованы", - обратился российский лидер к Ягланду.