Роналду: сборная Португалии должна выйти в плей-офф ЧМ по футболу с первого места

Португальцы одержали первую победу в группе В, обыграв в матче второго тура группового этапа команду Марокко со счетом 1:0

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу должна выйти в плей-офф чемпионата мира в России из группы с первого места. Об этом журналистам заявил нападающий сборной Криштиану Роналду.

Португальцы одержали первую победу в группе В, обыграв в матче второго тура группового этапа команду Марокко со счетом 1:0. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники". Единственный гол забил Роналду, признанный лучшим игроком встречи. В первом туре испанцы сыграли вничью с испанцами (3:3).

"Самое главное - выиграть и заработать три очка. Мы знали, что Марокко будет серьезно стараться победить: соперник много двигался, но мне удалось забить мяч и принести три очка, чему я очень рад, - сказал Роналду. - Теперь главное продолжить работу, стараться лучше выступить на групповом этапе, а дальше посмотрим. Сейчас нужно думать о следующих матчах, мы выиграли, и необходимо выходить с первой позиции в плей-офф".

В следующем матче сборная Португалии сыграет с командой Ирана 25 июня в Саранске.