Тренер сборной Марокко Ренар гордится своей командой, хоть она и не вышла в плей-офф ЧМ

Марокканцы уступили команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар гордится своими подопечными, несмотря на то, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам после матча со сборной Португалии.

В среду марокканцы уступили команде Португалии со счетом 0:1, встреча группы B прошла в Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 78 011 зрителей. Мяч на четвертой минуте забил Криштиану Роналду.

"Я не разочарован, я доволен выступлением своей команды и горжусь им, - рассказал Ренар. - Есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. Я уверен, что весь марокканский народ гордится своей сборной. Где-то 2,5 года назад мы пустились в новое приключение, мы были 80-ми, сейчас мы 41-е [в рейтинге ФИФА], мы впервые вышли на чемпионат мира [с 1998 года] и продемонстрировали, что умеем играть в футбол".

"Мы играли смело, в атакующий футбол, так что рисковали", - добавил тренер. Он считает, что до эпизода с забитым голом, в пользу сборной Марокко ошибочно не был назначен угловой удар. "Комментировать судейство не мое дело, просто посмотрите повторы", - призвал Ренар.

Сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф. В первом туре она проиграла иранцам (0:1). В заключительном матче группового этапа команда Марокко сыграет с испанцами 25 июня в Калининграде.