Дзагоев может восстановиться от травмы до начала плей-офф чемпионата мира по футболу

Пресс-служба национальной команды сообщила о положительной динамике восстановления игрока

ТАСС, 20 июня. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира по футболу, может восстановиться до начала плей-офф турнира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", - говорится в сообщении.

Дзагоев в стартовом матче турнира против команды Саудовской Аравии (5:0) получил повреждение и был заменен в первом тайме на Дениса Черышева. У полузащитника было диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Дзагоев не полетел с командой в Санкт-Петербург на матч второго тура группового этапа против сборной Египта (3:1), а восстанавливался от травмы в Москве. Ранее футболист сообщал, что не сможет сыграть в матчах группового раунда, но может успеть оправиться от повреждения к матчам плей-офф.

Защитник российской сборной Юрий Жирков не будет тренироваться в общей группе. "В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе",- говорится в сообщении. Жирков в матче с египтянами провел на поле 86 минут и был замене в конце второго тайма на Федора Кудряшова

Сборная России после победы над командой Египта вышла на первое место в группе А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. Это произойдет, если сборная Уругвая в среду не проиграет команде Саудовской Аравии.