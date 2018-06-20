Молдавские болельщики сняли видео в поддержку ЧМ-2018

Республика поддержала запущенную в Карелии акцию

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Молдавские болельщики сняли свое видео в поддержку чемпионата мира по футболу, в котором они играют в пас на фоне местных достопримечательностей. Видеоролик опубликовала в среду на своей странице в Facebook советник по связям с диаспорой в администрации президента Молдавии Кристина Буга.

"Мы также присоединились к инициативе #ВидеоПас (www.видеопас.рф) и передаем мяч дальше", - написала Буга. По ее словам, таким образом республика поддержала запущенную в Карелии акцию. Ее суть в том, что болельщики из российских регионов, которые не принимают игры чемпионата, передают символический пас городам- организаторам.

На видео из Молдавии одетые в национальные костюмы молодые люди набивают мяч и передают пас сначала от Кафедрального собора к Арке Победы в Кишиневе, откуда он попадает в парк "Долина мельниц", а затем к памятнику молдавского правителя Штефана Великого.

В поддержку чемпионата в Молдавии также проходят турниры по футболу среди детей, выпущена серия марок и памятных монет. В городе Комрат был заложен сквер имени прославленного советского вратаря Льва Яшина (1929-1990). В будущем там появятся барельеф легенды мирового футбола.