Датчан в аэропорту встречали представители турагентства и правительства региона, а также часть прибывших ранее датских болельщиков

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Основная группа датских болельщиков прибыла в среду в Самару, сообщили ТАСС в правительстве Самарской области.

"В Самару сегодня авиарейсом из Копенгагена прибыла основная организованная группа датских болельщиков в составе 180 человек. Остальные датские болельщики добираются в Самару небольшими группами. Ожидается, что завтра на матче Дания - Австралия датскую сборную поддержат более 1,8 тыс. болельщиков", - сказали в пресс-службе.

Датчан в аэропорту встречали представители турагентства, правительства региона и часть датских болельщиков, уже прибывших в Самару. Определить болельщиков можно было по красным футболкам и шапочкам. По словам датчан, они серьезно настроены на победу своей сборной в предстоящем матче.

Как рассказал журналистам болельщик Кен Йепсен, в Самаре он впервые, но знает, что это большой город на реке Волге, что здесь есть университет. Кроме матча, он очень хотел бы побывать на Волге и выпить местного пива. "Могу сказать, что у нас не так много болельщиков, но уверен, что наши футболисты покажут себя с хорошей стороны и мы выиграем у австралийцев со счетом три - ноль. Хотя игра будет нелегкой", - отметил Йепсен.

Фраза датчанина о прогнозе на игру вызывает явное несогласие у проходящих в этот момент мимо четверых австралийских болельщиков.

"Нет, мы думаем, Австралия выиграет у Дании", - комментирует журналистам австралиец Доминик Агустино. "Это мой первый приезд в Россию, - продолжает Доминик. - До Самары мы побывали в Казани и Москве. Всюду очень красиво и все хорошо организовано, очень дружелюбная атмосфера и хорошее отношение к нам, приехавшим в вашу страну на чемпионат".

О матче

Датские футболисты проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира против австралийцев 21 июня на стадионе "Самара-Арена". Как ожидается, на матч в Самару приедут более 7,5 тыс. австралийских болельщиков. В первом матче австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2, датчане обыграли команду Перу - 1:0.