Сборная Дании провела тренировку на "Самара-Арене" перед игрой с австралийцами

Команда Дании проведет матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Австралии 21 июня в Самаре

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Дании приняли участие в тренировке на стадионе "Самара-Арена", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда Дании проведет матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Австралии 21 июня в Самаре.

В занятии принимали участие все футболисты датской сборной, которые тренировались в сильный дождь. Ранее расположение национальной сборной покинул полузащитник Вильям Квист, получивший серьезную травму в матче с перуанцами (1:0).

В другом матче группы С сборная Франции сыграет с командой Перу. Игра пройдет 21 июня в Екатеринбурге.