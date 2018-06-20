Губерниев: сборная России по футболу показала образец бойцовского характера и самоотдачи

Во вторник российская команда обыграла сборную Египта со счетом 3:1

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Российские футболисты стали для многих примером бойцовского характера и самоотдачи во время домашнего чемпионата мира. Такое мнение на специальном брифинге высказал телекомментатор, посол чемпионата мира по футболу 2018 года от Москвы Дмитрий Губерниев.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1 во втором матче группового этапа. Россияне возглавляют группу А с шестью очками и имеют очень высокие шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

"Страна в хорошем смысле сошла с ума, очень бы хотелось в преддверии матча со сборной Уругвая [25 июня в Самаре] постараться воодушевиться поддержкой всей страны. Всероссийская "пруха" не даст возможности ошибиться тем, кто хорошо готов, а наши футболисты, как мы видим, готовы. По уровню самоотдачи я понимаю, что футболисты могут очень многим дать фору, как и с точки зрения бойцовского характера, хотя раньше мы часто видели тотальное неверие в свои силы. Думаю, если мы выйдем, например, в четвертьфинал, в Сочи на радостях все пойдем и выпьем море", - сказал Губерниев.

Телекомментатор принял участие в работе фан-зоны в Сочи в день матча Россия - Египет.

"Я это не расцениваю как работу, просто получаю удовольствие от общения, мне все нравится. Планирую приехать сюда еще на матч за третье место [14 июля] и финал [15 июля], нахожусь в одухотворении от того, как мы на фестивале болельщиков вчера все вместе пели гимн России. Сочи прекрасно использует свое выдающееся олимпийское наследие, получился огромный сити-промоушн, как [на летних Олимпийских играх] в Барселоне в 1992 году, буквально взяли знамя спортивное и понесли. Футбол заставляет рукоплескать всех нас, в том числе с точки зрения организации чемпионата мира", - добавил Губерниев.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России, турнир завершится 15 июля.