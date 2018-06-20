Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" удивили главного тренера сборной Франции

Сборная Перу 21 июня сыграет на "Екатеринбург-Арене" против команды Франции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург-Арена" удивил своим конструкторским решением главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Об этом он сообщил на предматчевой пресс-конференции в Екатеринбурге.

Сборная Перу 21 июня сыграет на "Екатеринбург-Арене" против команды Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1). На "Екатеринбург-Арене" установлены временные трибуны на время мирового первенства, чтобы соблюсти требования Международной федерации футбола (ФИФА) по вместимости стадиона.

"Я не играл еще на стадионе с такими конструкциями. Это необычное решение, но я так понимаю, что временные трибуны установили, чтобы соблюсти требования ФИФА, и что после чемпионата мира их разберут", - сказал Дешам.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1). В городе пройдут еще три матча: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).