Суарес и Кавани вошли в состав сборной Уругвая на матч ЧМ с командой Саудовской Аравии

Встреча между сборными Уругвая и Саудовской Аравии пройдет в среду в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес включены в стартовый состав сборной Уругвая по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Кавани, играющий за ПСЖ, в текущем сезоне чемпионата Франции стал лучшим бомбардиром, забив 28 мячей в 32 играх. Суарес, выступающий в "Барселоне", забил 25 голов, проведя 33 матча в чемпионате Испании, и занял третье место в списке бомбардиров, уступив только аргентинскому одноклубнику Лионелю Месси (34) и португальскому форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду (26).

Полностью состав сборной Уругваю выглядит следующим образом: Фернандо Муслера - Гильермо Варела, Диего Годин, Мартин Касерес, Хосе Хименес - Карлос Санчес, Родриго Бентанкур, Кристиан Родигес, Матиас Весино - Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Также стал известен состав сборной Саудовской Аравии на игру: Мохаммед аль-Овайс - Осама Хавсави, Яссер аль- Шахрани, Али аль-Булаихи, Мохаммед аль-Бурайк - Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Хаттан Бахебри, Тайсир аль- Джассим, Салем аль-Досари - Фахад аль-Муваллад.

Встреча группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии пройдет в среду в Ростове-на-Дону. Начало матча - 18:00 мск.